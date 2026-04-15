Kahramanmaraş\'ta Okul Saldırısı

Kahramanmaraş'ta bir okula silahlı saldırı düzenleyen saldırganın, sınıfta arkadaşıyla çektiği görüntüler ortaya çıktı.
Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda öğrenim gören öğrenci İsa Aras Mersinli, okulda öğrencilere yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda 9 kişinin öldü, 17 yaralı ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin sınıfta arkadaşlarıyla çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Mersinli'nin arkadaşının arkasında garip şekilde dans ettiği görüldü. - KAHRAMANMARAŞ
