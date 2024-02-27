Kahramanmaraş'ta Operasyon: 70 Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kahramanmaraş'ta Operasyon: 70 Şahıs Tutuklandı

Kahramanmaraş\'ta Operasyon: 70 Şahıs Tutuklandı

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 70 şahıs tutuklandı. Operasyonlar sonucunda uyuşturucu madde, ruhsatsız silahlar ve diğer suç unsurları ele geçirildi.

27.02.2024 12:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 70 şahıs tutuklandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünce il genelinde çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar çerçevesinde haklarında arama kararı bulunan 86 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapan 8 kişi, ikamet ve iş yerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 36 şahıs olmak üzere toplam 130 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi. 70 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bu çalışmalar esnasında 144,7 gram metamfetamin, bin 196 uyuşturucu hap, 23 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Bunun yanında trafik ekiplerince trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 106 araca yüksek sesle müzik dinlemekten ve 67 araca ise abartı egzozdan işlem yapıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Güvenlik, Uyuşturucu, Trafik, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kahramanmaraş'ta Operasyon: 70 Şahıs Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 12:11:21. #1.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Operasyon: 70 Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement