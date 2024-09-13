Kahramanmaraş\'ta Orman Yangını Kontrol Altında

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Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına 3 ilk müdahale aracı, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 10 itfaiye arabası ve 75 personel ile müdahale edildi. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın, kontrol altına alındı. Polis, yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ