Kahramanmaraş\'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınırken 5,5 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

Yangın, Onikişubat ilçesi Ayşepınarı mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Çevrede dumanları görenlerin 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirmesiyle bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Çıkış nedeni bilinmeyen yangın bölgesine ulaşan ekipleri müdahaleye başladı. Yaklaşık 3 saattir bölgede havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

Yangında 5 helikopter, 6 arozöz ve itfaiye, 8 su tankı, 4 iş makinesi ile orman işçilerinin de olduğu 110 personelin müdahale ettiği belirtildi. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında 5,5 hektar alan zarar gördüğü öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ