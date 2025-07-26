Kahramanmaraş\'ta Orman Yangınına Gece Müdahale

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale havanın kararmasına rağmen devam ediyor.

Yangın, Onikişubat ilçesi Çamlıbel ve Çakırdere mevkiinde çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki arasöz, yangın söndürme ekipleri, iş makinaları sevk edildi. Jandarma, AFAD ve çok sayıda gönüllü de söndürme çalışmalarına katılırken havanın kararması ile yangına karadan ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangını söndürme çalışmalarının gece boyu sürmesi bekleniyor.

Öte yandan yangın nedeniyle 23 ev tedbir amaçlı boşaltılmış, 4 kişi de dumandan etkilenmişti. - KAHRAMANMARAŞ