Kahramanmaraş'ta Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

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Kahramanmaraş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Göksun yolu üzerindeki Nuri Pakdil Tüneli içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ş. idaresindeki 19 DZ 394 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Nuri Pakdil Tüneli içerisinde aynı istikamette seyreden traktöre arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil daha sonra ise takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü M.Ş. ve yanındaki yolcu N.Ş. yaralandı. İtfaiye ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan sürücü ve yolcuyu sıkıştıkları yerden çıkarttı. Kazada yaralanan şahıslar ambulanslarla tedavileri için hastaneye sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ