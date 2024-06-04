Kahramanmaraş'ta otomobil yangını
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta seyir halindeki bir otomobil yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Dulkadiroğlu İlçesi Yavuz Selim Mahallesi seyir halindeki Toyota marka bir otomobilde çıktı. Otomobilin motor bölümünde çıkan yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangında maddi hasar oluştu.
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