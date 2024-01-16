Kahramanmaraş\'ta Park Halindeki Otomobil Alevlere Teslim Oldu

Kahramanmaraş'ta bir otomobil park halindeyken alevlere teslim oldu.

Olay, Onikişubat ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün ismi belirlenemeyen 46 MA 7089 plakalı otomobil park halindeyken bir anda yanmaya başladı. Sürücü tarafından söndürülemeyen yangın bir anda otomobilin tamamını kapladı. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobili söndürdü. Can kaybının yaşanmadığı yangında maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ