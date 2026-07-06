Kahramanmaraş\'ta Sahte Rakı Ölümü

KAHRAMANMARAŞ (İHA) – Kahramanmaraş'ta sahte rakı tükettiği iddia edilen bir kişi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Mağralı Mahallesi 43095 Sokak'ta bulunan müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Karatutlu ile Sabri Kıraç (71), birlikte alkol aldıktan sonra geceyi aynı evde geçirdi. Sabah saatlerinde arkadaşını uyandırmak isteyen Karatutlu, Kıraç'ın hareketsiz olduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sabri Kıraç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı çalışmada, hayatını kaybeden Kıraç'ın yanında yeşil reçeteye tabi ilaçlar ve sahte rakı olduğu değerlendirilen su şişeleri bulunduğu öğrenildi. Kıraç'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Evde bulunan Mehmet Karatutlu, yaşananları anlatarak, "Dün akşam arkadaşımla birlikte alkol aldık. Sabah saat 07.30 sıralarında uyandığımda arkadaşımı uyandırmaya çalıştım ancak tepki vermedi. Kalbini kontrol ettiğimde yaşam belirtisi olmadığını fark ettim. Bunun üzerine vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdim" dedi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ