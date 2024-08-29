Kahramanmaraş'ta Sahte Reçete Düzenleyen Şahıs Tutuklandı

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Kahramanmaraş'ta 270 kişinin kimlik bilgilerini ve 24 doktorun ismini kullanarak sahte reçete düzenleyen ve yeşil reçeteli ilaçları eczaneden usulsüz şekilde çıkararak satan şahıs tutuklandı.

Kahramanmaraş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Resmi Belgede Sahtecilik, TCK 188 Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti, Dolandırıcılık ve Güveni Kötüye Kullanma suçlarının önlenmesine yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 270 kişinin kimlik bilgilerini ve 24 doktorun ismini kullanarak sahte reçete düzenlediği ve yeşil reçeteli ilaçların eczaneden usulsüz şekilde çıkararak satış yaptığı tespit edilen Y.K. isimli şahıs yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen Y.K. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ