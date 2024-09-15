Kahramanmaraş\'ta Yangın Kontrol Altına Alındı

Kahramanmaraş'ta Şehitler Koruluğu adı verilen ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.
Yangın, Onikişubat İlçesi'ndeki Şehitler Koruluğu isimli ormanlık alanda çıktı. Yangına ihbar üzerine büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri ile orman bölge müdürlüğü bünyesindeki yangın söndürme ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle bir müddet büyüyen yangında elektrik trafosunu patladı. Ekipler kısa sürede yangını kontrol altına alırken soğutma çalışması başlatıldı.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili polis inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ
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