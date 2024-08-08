Kahramanmaraş\'ta Şiddetli Rüzgarın Etkisiyle Yük Asansörü Yan Yattı

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Kahramanmaraş'ta bir binada yük taşımacılığı yapılan asansör, şiddetli rüzgara dayanamayarak yan yattı. İtfaiye ekipleri, yan yatan asansörü eski haline getirdi.

Olay, Onikişubat ilçesi Yamaçtepe Mahallesi'nde meydana geldi. 11 katlı binaya yerleştirilen yük asansörü, şiddetli rüzgarın etkisiyle yana doğru eğildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangın söndürme aracının merdiveni ile yan yatan yük asansörünü düzelterek sahiplerine teslim etti. Vinç ile sağlama alınan yük merdiveni güvenli bir şekilde aşağı indirildi. - KAHRAMANMARAŞ