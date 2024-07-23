Kahramanmaraş'ta tartıştığı kız arkadaşı tarafından bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta tartıştığı kız arkadaşı tarafından bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti

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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir tartışma sonucunda erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan Kemal Kuşçu hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri harekete geçti ve şüpheli gözaltına alındı.

23.07.2024 03:00
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Kahramanmaraş'ta tartıştığı kız arkadaşı tarafından bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi Saçaklızade Mahallesi'nde meydana geldi. K.B. (27), ile erkek arkadaşı olduğu öğrenilen Kemal Kuşçu (30) tartıştı. Tartışma sırasında kız arkadaşı tarafından bıçaklanan Kuşçu, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ağır yaralı Kuşçu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay sonrası bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Cenaze, Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay sonrası K.B. polis ekiplerince gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş\'ta tartıştığı kız arkadaşı tarafından bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Onikişubat, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kahramanmaraş'ta tartıştığı kız arkadaşı tarafından bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

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