Kahramanmaraş'ta Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı

Kahramanmaraş\'ta Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı
14.06.2026 00:04
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Kahramanmaraş'taki tekstil fabrikasında çıkan yangın, dron ile görüntülendi. İtfaiye müdahale ediyor.

Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın dron ile görüntülendi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın, Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Kipaş Holding'e bağlı tekstil fabrikasında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında fabrikadan yükselen yoğun dumanlar çevreyi kaplarken, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangına ekipler müdahale ederken, yoğun dumandan 1 itfaiye eri ile 1 fabrika işçisi etkilendi. Dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürerken doğalgaz borusu da patladı. Patlama sonucu çevrede daha geniş güvenlik önlemi alınırken yangına müdahale sürüyor.

Öte yandan yangın bölgesi, dron ile görüntülendi. Görüntülerde alevlerin yükselmesi ve ekiplerin müdahalesi görüldü. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Acil Durum, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Kipaş, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı - Son Dakika

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