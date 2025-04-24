Kahramanmaraş\'ta Telefon Patladı, Yangın Çıktı

Kahramanmaraş'ta şarj için prize takılan telefonun bataryası patlayınca yangın çıktı.

Olay, merkez Onikişubat ilçesi Boğaziçi Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, balkonda şarja bırakılan bir telefon bataryası patladı, yangın çıktı. Kanepenin tutuştuğu yangını fark eden mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Yangına hızla müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. - KAHRAMANMARAŞ