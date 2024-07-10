Kahramanmaraş'ta Tır Kazası: Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Tır Kazası: Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ta karşıya geçmek için aniden yola fırlayan İbrahim Özdemir'e tır çarptı. Ağır yaralanan yaşlı adam, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

10.07.2024 13:28
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Kahramanmaraş'ta karşıya geçmek için aniden yola fırlayan kişiye tır çarptı. Ağır yaralanan yaşlı adam, hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Kahramanmaraş - Gaziantep karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşı kısmına koşarak kontrolsüz geçmeye çalışan İbrahim Özdemir'e (70) yoldan geçen M.M. idaresindeki 46 ACG 270 plakalı tır çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan İbrahim Özdemir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kahramanmaraş'ta Tır Kazası: Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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