Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybesi sonucu kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri otomobildeki kazazedeleri çıkardı. Kazada 1 kişinin hayatını kaybetitği belirlenirken, yaralanan 1 kişi hastaneye götürüldü. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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