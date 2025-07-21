Kahramanmaraş\'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Onikişubat ilçesi Yörükselim Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen otomobil ile kamyon köprü üzerinde çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobildeki yaralıyı sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ