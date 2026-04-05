Kahramanmaraş\'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kahramanmaraş'ta otomobil ile hafif ticari aracın trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Kahramanmaraş Edebiyat Yolu Sezai Karakoç tünelinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç kaza yaptı. Kazada otomobildeki 1 kişi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ
