Kahramanmaraş\'ta trafik kazası! Bir kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Batı Çevre Yolu üzerinde M.E.G idaresindeki otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyeti kaybedilerek yol kenarına düştü.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada, sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü M.E.G'.nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kazada yaralanan yolcu konumdaki F.S.N. ise hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası inceleme başlatıldı.