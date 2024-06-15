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Kahramanmaraş'ta trafo patlaması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Karaziyaret Mahallesi'ndeki meydana geldi. Mahalledeki elektrik dağıtım trafosu havai fişek gibi patladı. Patlama sırasında korku dolu anlar yaşanırken, o anlar farklı açılardan cep telefonu kameralarına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Bir müddet devam patlamalar sonrası mahallede elektrik kesintisi yaşandı. Mahallede elektrik kesintisinin devam ettiği ve elektrik dağıtım şirketi yetkililerine ulaşılamadığı öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ