Kahramanmaraş'ta Trafo Patlaması Cep Telefonu Kamerasına Yansıdı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Trafo Patlaması Cep Telefonu Kamerasına Yansıdı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen trafo patlaması, cep telefonu kameralarına yansıdı. Patlama sırasında yaşanan korku dolu anlar, farklı açılardan kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri güvenlik önlemi aldı. Patlamalar sonucunda mahallede elektrik kesintisi yaşandı ve elektrik dağıtım şirketi yetkililerine ulaşılamadı.

15.06.2024 09:26
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Kahramanmaraş'ta trafo patlaması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Karaziyaret Mahallesi'ndeki meydana geldi. Mahalledeki elektrik dağıtım trafosu havai fişek gibi patladı. Patlama sırasında korku dolu anlar yaşanırken, o anlar farklı açılardan cep telefonu kameralarına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Bir müddet devam patlamalar sonrası mahallede elektrik kesintisi yaşandı. Mahallede elektrik kesintisinin devam ettiği ve elektrik dağıtım şirketi yetkililerine ulaşılamadığı öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Trafo Patlaması Cep Telefonu Kamerasına Yansıdı - Son Dakika
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