Kahramanmaraş\'ta uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli tutuklandı, 2\'sine adli işlem

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli tutuklandı, 2'sine adli işlemGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş'ta 11, 18, 21 ve 22 Eylül'de düzenlenen 5 ayrı uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu madde ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Adli mercilere sevk edilen 8 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 11, 18, 21 ve 22 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen 5 ayrı çalışmada uyuşturucu madde ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.
Operasyonlarda 4 bin 200 sentetik ecza hap, 9,90 gram sentetik kannabinoid, 137,07 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 12,29 gram metamfetamin, 0,42 gram eroin, 66,57 gram esrar ile 2 bin 105 TL ele geçirildi. Çalışmalar çerçevesinde adli mercilere sevk edilen 8 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli hakkı adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA
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