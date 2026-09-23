Kahramanmaraş\'ta uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli tutuklandı, 2\'sine adli işlem

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 11, 18, 21 ve 22 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen 5 ayrı çalışmada uyuşturucu madde ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Operasyonlarda 4 bin 200 sentetik ecza hap, 9,90 gram sentetik kannabinoid, 137,07 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 12,29 gram metamfetamin, 0,42 gram eroin, 66,57 gram esrar ile 2 bin 105 TL ele geçirildi. Çalışmalar çerçevesinde adli mercilere sevk edilen 8 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli hakkı adli işlem başlatıldı.