Kahramanmaraş\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 13 Tutuklama

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 18 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 18 şüpheli yakalandı. Emniyette ifadesi alınan şüpheliler 'uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 5'i ise adli kontrolle serbest kaldı. - KAHRAMANMARAŞ