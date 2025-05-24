Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 14 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 14 Tutuklama - Son Dakika
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