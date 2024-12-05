Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 8 tutuklama
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak suçu çerçevesinde il merkezimizde 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda U.K., O.K., A.K., İ.G., M.D., H.M. ve A.Ç. yakalandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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