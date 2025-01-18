Kahramanmaraş\'ta Uyuşturucu Operasyonu

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Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Elbistan Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen M.P., K.B., K.K. ve M.Y.'yi uyuşturucu madde ile birlikte suçüstü yakaladı.

Emniyet ve adliyedeki işlemleri tamamlanan şüpheliler cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ