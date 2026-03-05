Kahramanmaraş\'ta Uyuşturucu Operasyonu

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şube ekipleri, yaptıkları çalışmada 29.75 gram senteteik kannabinoid bonzai, 1 aseton ele geçirdi. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise, 21,25 gram esrar maddesi, 5,63 gram metamfetamin, 1 gram sarılmış esrar, 1 hassas terazi ele geçirdi. Yapılan çalışmalarda yakalanıp adli mercilere sevk edilen 6 kişi tutuklandı. 1 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ