Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu

Kahramanmaraş\'ta Uyuşturucu Operasyonu
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Kahramanmaraş'ta yapılan operasyonda 243 bin sentetik ecza ele geçirildi, 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 243 bin sentetik ecza ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler tarafından 11 Ağustos tarihinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 243 bin sentetik ecza ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden V.C.G. ve M.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlar, Kahramanmaraş, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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