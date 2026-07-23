Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Kahramanmaraş\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama
23.07.2026 10:30
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Kahramanmaraş'ta yapılan uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı, çeşitli maddeler ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 29,42 gram metamfetamin, 199,12 gram sentetik kannabinoid, 7,80 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 0,97 gram esrar, 225,33 gram skunk, 4 Captagon hap, 466 sentetik ecza hapı, 17 tam ve 8 yarım ecstasy hap ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında adli mercilere sevk edilen 5 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama - Son Dakika

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