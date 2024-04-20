Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatına yönelik operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda 20 gram sentetik kannabinoid bonzai, 50 gram metamfetamin, 71 captagon hap, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 9 fişek, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 3 dolu kartuş ele geçirildi.
Olayla ilgili adli mercilere sevk edilen şüphelilerden A.K., M.A., İ.K., A.Ç., M.Ç. isimli 5 şahıs tutuklanırken, U.B. isimli şahıs adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - KAHRAMANMARAŞ
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Kastamonu'da etkili olan fırtına sebebiyle bazı binaların çatıları uçtu. Bir binanın çatısının uçma anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
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