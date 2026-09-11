Kahramanmaraş'ta yağma suçundan 11 yıl hapis cezası olan hükümlü yakalandı
Kahramanmaraş'ta hakkında yağma suçundan kesinleşmiş 11 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. İşlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi.
Kahramanmaraş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hakkında yağma suçundan kesinleşmiş 11 yıl hapis cezası bulunan E.Y. isimli hükümlüyü yakaladı.
İşlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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