Kahramanmaraş\'ta Yangın Sürüyor

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde dün çıkan sarp arazi olduğu için güçlükle müdahale edilen yangın sürerken, karadan ve havadan ekiplerin çalışmasının devam ettiği bildirildi.

Yangın, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Kavşut Mahallesi sınırlarında ormanlık alanda yangın çıktı. Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye orman ekipleri sevk edildi. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü koordinesindeki ekipler havadan ve karadan müdahaleye başladı. Dünden itibaren yoğun sarp arazide karadan güçlükle müdahale edilen yangına, havadan ekiplerin destek verdiği bildirildi.

2 helikopterin yanı sıra karadan da ekiplerin güçlükle müdahale ettiği yangını söndürme çalışmalarının aralıksız devam edeceği belirtildi. - KAHRAMANMARAŞ