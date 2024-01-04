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Kahramanmaraş'ta çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir ikamette çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Yangında hayatını kaybedenler arasında 30 yaşındaki baba Kazım Köse ve ilkokul öğrencisi Melike Köse bulunuyor. Dumandan etkilenen diğer aile bireyleri ise hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili polis ve itfaiye ekiplerinin incelemesi devam ediyor.

Kahramanmaraş\'ta çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti
04.01.2024 - 11:30,
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Kahramanmaraş'ta bir ikamette çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti. 4 kişi ise dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Onikişubat ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki ikamette çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çıkan yangında dumandan etkilenen 30 yaşındaki baba Kazım Köse ve kızı ilkokul öğrencisi Melike Köse hayatını kaybetti.

Yangında dumandan etkilenen ailenin kalan 4 bireyi ise hastanede tedavi altına alındı.

Yangın sonrası polis ve itfaiye ekiplerinin incelemesi devam ediyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kahramanmaraş'ta çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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