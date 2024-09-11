Yaralı Atmaca Jandarma Tarafından Kurtarıldı

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Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri devriye sırasında buldukları yaralı atmacayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim etti.

Pazarcık ilçesinde jandarma ekipleri önleyici kolluk devriyesi sırasında yol kenarında atmaca kuşu buldu. Ekipler, atmacanın yaralı olduğunu fark ederek atmacayı muhafaza altına aldı. Atmaca tedavi edilmek üzere Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ