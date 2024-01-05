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Kahramanmaraş'ta Yaralı Atmaca Jandarma Tarafından Koruma Altına Alındı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Yaralı Atmaca Jandarma Tarafından Koruma Altına Alındı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Çoğulhan Asayiş Jandarma ekipleri, bahçede yaralı halde buldukları atmacayı Doğa Koruma Milli Parklar ekiplerine teslim etti. Yaralı atmaca, koruma altına alınarak tedavi edilecek.

Kahramanmaraş\'ta Yaralı Atmaca Jandarma Tarafından Koruma Altına Alındı
05.01.2024 - 12:10,
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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi Çoğulhan Asayiş Jandarma ekipleri yerde buldukları yaralı atmacaya sahip çıktı.

Afşin'de jandarma ekipleri tarafından yaralı bulunan Atmaca, Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) 15. Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

Çoğulhan Asayiş Jandarma Komando Birliği ekipleri, bahçede yerde bir kuş fark etti. Yakından incelediklerinde kanadından yaralı olduğu anlaşılan Atmaca'yı alan jandarma ekipleri, gerekli tedavisi için doğa koruma ekiplerine teslim etti. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Yaralı Atmaca Jandarma Tarafından Koruma Altına Alındı - Son Dakika
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