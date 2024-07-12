Kahramanmaraş'ta Yol Yapımı Sırasında Kamyon Devrildi

Kahramanmaraş'ta yol yapım çalışması esnasında kum yüklü kamyon devrildi. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı.
Kaza, Kahramanmaraş - Çağlayancerit yol yapımı şantiyesi alanında meydana geldi. Yol yapım şantiyesinde kum taşıyan kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonrası olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, kamyon sürücüsü sıkıştığı alandan çıkartılarak tedavisi için hastaneye sevk edildi.
Devrilen kamyon, ekskavatörlerin yardımı ile kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ
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