Kahramanmaraş'ta Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı, 5 Araçta Maddi Hasar

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralanırken 5 araçta maddi hasar oluştu.

Kaza, Onikişubat ilçesi Yamaçtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Şehit Erol Olçok Proje Anadolu İmam Hatip lisesi ile 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu arasında bekleyen araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 4 otomobil birbirine zarar verdi. Kaza da 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ