Kahramanmaraş'ta Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı, 5 Araçta Maddi Hasar - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı, 5 Araçta Maddi Hasar

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralanırken, 5 araçta maddi hasar meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil, bekleyen araçlara çarptı ve 4 otomobil birbirine zarar verdi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

06.06.2024 12:58
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralanırken 5 araçta maddi hasar oluştu.

Kaza, Onikişubat ilçesi Yamaçtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Şehit Erol Olçok Proje Anadolu İmam Hatip lisesi ile 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu arasında bekleyen araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 4 otomobil birbirine zarar verdi. Kaza da 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kahramanmaraş'ta Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı, 5 Araçta Maddi Hasar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı, 5 Araçta Maddi Hasar - Son Dakika
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