Kahramanmaraş\'ta zincirleme trafik kazası: En az 15 yaralı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 22 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında en az 15 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Göksun- Elbistan kara yolunda meydana geldi. Sabah saatlerinde oluşan yoğun sis nedeniyle görüş açısının daraldığı kara yolunda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Minibüs, yolcu otobüsü ve otomobillerin karıştığı kazada en az 15 kişi yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler hastaneye sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ