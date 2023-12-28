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Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazası: En az 15 yaralı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazası: En az 15 yaralı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 22 araç karıştı ve en az 15 kişi yaralandı. Yoğun sis nedeniyle oluşan kazada, minibüs, yolcu otobüsü ve otomobiller birbirine çarptı. Olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kahramanmaraş\'ta zincirleme trafik kazası: En az 15 yaralı
28.12.2023 - 12:46,
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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 22 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında en az 15 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Göksun- Elbistan kara yolunda meydana geldi. Sabah saatlerinde oluşan yoğun sis nedeniyle görüş açısının daraldığı kara yolunda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Minibüs, yolcu otobüsü ve otomobillerin karıştığı kazada en az 15 kişi yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler hastaneye sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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