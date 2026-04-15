Kahramanmaraş\'taki Okul Saldırısına Tepki

Kahramanmaraş'ta, 9 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısı sonrası hastaneye gelen Vali Mükerrem Ünlüer'e ölenlerin yakınları tepki gösterdi.

Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi yaralanmıştı.

Yaşanan saldırı sonrası KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesine gelen Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve beraberindeki heyete cenaze yakınları tepki gösterdi. Tepkilerin hedefinde kalan Vali Mükerrem Ünlüer, bulunduğu yerden ayrıldı. Tepki esnasında olayı görüntülemek isteyen gazetecilere de Vali Mükerrem Ünlüer'in korumaları tarafından müdahale edildi. - KAHRAMANMARAŞ