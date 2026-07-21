Kahramanmaraş'taki Okul Saldırısında Yeni Detaylar

Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 9 öğrenci ile 1 öğretmenin hayatını kaybettiği, 15 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin hazırlanan iddianamedeki detaylar ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan 2026'da 9 öğrenci ile 1 öğretmenin hayatını kaybettiği, 15 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

Cep telefonunda çok sayıda şiddet içerikli video çıkmış

İddianamede, İsa Aras Mersinli'nin cep telefonunda yapılan incelemede 14 Nisan 2026'da olayda kullanılan silahların yatak üzerine dizerek fotoğraf çektiği, Şanlıurfa Siverek'teki okul saldırısına ilişkin haber görüntüsünü kaydettiği, cep telefonunda çok sayıda şiddet içerikli video kaydının tespit edildiği belirtildi.

El yapımı bomba üretimini araştırmış

Öte yandan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında yapılan incelemelerde ise roblox isimli oyun yazılımında oyun kullanıcının görünüş itibariyle okul ve okulun bölümleri olan sınıf, kütüphane, kafeterya gibi yapılar içerisinde silahsız ve kendisini savunamayacak kişileri öldürdüğünün tespit edildiği, İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında yer alan tarayıcı geçmiş kayıtları incelendiğinde şiddet ve ölüm içerikli videolar izlemek amacıyla farklı sitelere giriş yaptığı belirlendi. Ayrıca İsa Aras Mersinli'nin el yapımı bomba üretme içeriklerinin ve geçmiş dönemde farklı ülkelerde gerçekleşen okul saldırıları hakkında araştırmalar yaptığı da iddianame de tespit edildi.

Eric Harris'in manifestosunu kendisine rehber edinmiş

Ayrıca İsa Aras Mersinli'nin farklı ülkelerde okul saldırısı gerçekleştiren kişilerin ekran görüntülerini bilgisayarına kaydettiği, bu kişilerin görsellerinin yanına kendisinin yer aldığı fotoğrafları eklediği da tespit edilirken, Amerika'da okul saldırısı gerçekleştiren Eric Harris'in manifestosunu ve silahlı saldırı eylemleri ile ilgili motivasyon artırıcı videoları bilgisayarına kaydettiği de ortaya çıktı.

Saldırıyı önceden söylemiş

Öte yandan İsa Aras Mersinli'nin yurt dışındaki farklı sosyal medya platformlarında görüştüğü şahıslara Ayser Çalık Ortaokulu'na silahlı saldırı gerçekleştireceğini anlattığı da iddianame de yer aldı.

Anne psikiyatri randevusu istemiş

İddianamede anne Peyman Pınar Mersinli'nin olaydan iki gün önce eşine, "Aras'a psikiyatrdan randevu alır mısın canım" mesajını gönderdiği de yer aldı. Dosyada ayrıca okulun Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeninin, aylar önce aileye öğrencinin sınıfta kendisini boğmaya çalıştığını bildiren yazılı mesaj gönderdiği, bu mesajın da deliller arasında bulunduğu belirtildi.

32 kez rehber öğretmenlerle bireysel görüşmüş

Soruşturma dosyasına giren okul rehberlik servisi kayıtları, fail İsa Aras Mersinli'nin eğitim hayatı boyunca psikolojik destek amacıyla çok sayıda bireysel görüşme yaptığını ortaya koydu. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gönderilen kayıtlara göre, Mersinli'nin ilkokul ikinci sınıfta 2, ilkokul dördüncü sınıfta 1, ortaokul beş ve altıncı sınıfta 22, yedi ve sekizinci sınıfta ise 7 kez olmak üzere toplam 32 kez rehber öğretmenlerle bireysel görüşme gerçekleştirdiği belirlendi.

Dosyadaki MEBBİS E-Rehberlik Modülü kayıtlarında ise failin psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğu değerlendirilerek velisine hastane sevki konusunda bilgilendirme yapıldığı tespit edildi. Ancak soruşturma kapsamında yapılan incelemede, söz konusu bilgilendirmelere rağmen failin velisinin hastaneye herhangi bir başvuruda bulunmadığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında incelenen okul rehberlik kayıtlarına göre, fail İsa Aras Mersinli'nin eğitim hayatı boyunca rehber öğretmenlerle toplam 32 kez bireysel görüşme yaptığı belirlendi. Kayıtlarda, psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğu değerlendirilerek 3 Kasım 2022 ve 2 Nisan 2024 tarihlerinde velisine hastane sevki konusunda bilgilendirme yapıldığı, ancak velinin hastaneye başvurmadığı tespit edildi.

Fail kendisine kesici aletle zarar vermiş

Soruşturma dosyasına göre İsa Aras Mersinli'nin, 15 Aralık 2025'te okulda baygınlık geçirmesi üzerine Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldığı, burada kendisine kesici aletle zarar verdiğinin tespit edildiği belirtildi. Doktorun düzenli çocuk psikiyatrisi takibi ve tedavi önerisinde bulunduğu, ancak ailesinin bu önerileri yerine getirmediği kaydedildi. Dosyada, hem devlet hastanesi hem de özel danışmanlık merkezindeki uzmanların psikiyatrik destek uyarılarına rağmen ailenin çocuğu tedaviye yönlendirmediği, psikiyatri kaydının resmi sisteme işlenmesini istemedikleri yönünde değerlendirmeye yer verildi.

Okul saldırısı videoları izlediği rehber hocasına bildirilmiş

Soruşturma dosyasında yer alan tanık ifadelerine göre, İsa Aras Mersinli'nin olaydan önce arkadaşlarının bulunduğu WhatsApp grubunda okul baskını yapmayı planladığını yazdığı, ABD'deki okul saldırılarına ilişkin videolar paylaştığı ve silahlara ilgisinden söz ettiği öne sürüldü. Tanıklar, bu paylaşımlar ve failin okul saldırısı videoları izlemesiyle ilgili durumu olaydan aylar önce rehber öğretmene bildirdiklerini de ifade etti.

84 kovan bulundu

Olay yeri incelemesinde okulun birinci katındaki koridor ile iki sınıfta yoğun kan izleri ve doku parçaları tespit edildi. Koridorun sonunda 5 tabanca, 2 boş şarjör ile silahların taşındığı değerlendirilen bir çanta bulundu. Olay yerinden toplam 84 kovan toplandı.

Kriminal incelemede, hayatını kaybeden ve yaralananlara isabet eden mermilerin saldırıda kullanılan silahlardan ateşlendiği belirlendi. İddianamede, saldırıda kullanılan silahların Uğur Mersinli adına ruhsatlı olduğu ifade edildi.

"İleri de emekli olduğumda büyüdüğünde sana miras olarak bir silah bırakırım"

İddianame de İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli'nin de ifadesine yer verildi. Baba Mersinli'nin ifadede, oğlunun silah merakıyla ilgili sorusuna, "Türk töresinde silah kutsaldır, ileri de emekli olduğumda büyüdüğünde sana miras olarak bir silah bırakırım" dediği ortaya çıktı. Ayrıca İsa Aras Mersinli'nin sosyal medya ve bilgisayarını İngilizce kullandığı, baba Uğur Mersinli'nin ise İngilizce bilmediği için sosyal medya ve bilgisayarı kontrol edemediği de ifadesinde yer aldı.

Terör şüphesi bulunmamış

Öte yandan iddianamede eyleme herhangi bir suretle iştirak eden herhangi bir kimsenin tespit edilmediği ve hazırlanan araştırma raporlarında failin herhangi bir terör veya suç örgütü ile iltisakı veya irtibatının tespit edilmediği anlaşıldı. - KAHRAMANMARAŞ