Kahramanmaraş'taki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'taki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kahramanmaraş\'taki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
28.07.2025 20:45
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Çamlıbel'de çıkan yangın 3 gün süren mücadele sonrası kontrol altına alındı, 1500 hektar yandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Çamlıbel Mahallesi kırsalında cumartesi günü çıkan orman yangını, 3'üncü günün sonunda kontrol altına alındı. Ekiplerin mücadelesiyle kontrolün sağlandığı yangında yaklaşık bin 500 hektarlık alan küle döndü.

Onikişubat ilçesi Çamlıbel Mahallesi kırsalında cumartesi günü çıkan yangına 3'ücü gününde de havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale edildi. Ekiplerin yürüttüğü özverili çalışmalar sonucunda yangın bugün akşam itibarıyla kontrol altına alındı. Yangında risk altındaki 23 konuttan 3'ü zarar görürken, 130 vatandaş AFAD ve jandarma ekipleri tarafından güvenli bölgelere tahliye edildi. Yerleşim yerleri için herhangi bir tehdit bulunmazken, müdahale sırasında dumandan etkilenen 6 personelden 5'i hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Bölgede 514 personel ile 239 araç ve iş makinesi yangına karşı seferber oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, zarar gören alanlarda hasar tespit çalışmalarına başladı. Kahramanmaraş Valiliği, yangından etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, bölge halkına sabır ve dayanışmaları için teşekkür etti. Yaklaşık 49 saat sonra kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kahramanmaraş'taki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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