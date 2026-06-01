Kahta\'da Kuzen Tartışması Silahla Sonuçlandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kuzeni tarafından silahla vurulan şahıs yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesinde bulunan Cendere Köprüsü yakınlarında H.İ.K., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kuzeni İ.Ö.'yü belindeki silahla ayaklarından vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı İ.Ö., olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralı, daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı. - ADIYAMAN