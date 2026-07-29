Kahta'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kahta'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kahta\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki orman yangını, itfaiye ve köylülerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde eski Kahta Kalesi yakınlarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi tarihi eski Kahta Kalesi yakınlarında henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangın sabah köylüler tarafından fark edilerek, durum hemen itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirildi. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Rüzgarın da etkisiyle yayılmaya başlayan yangın, yaşam alanlarına kadar yaklaştı. Yangın sebebiyle panik yaşayan köylüler jandarma ekipleri tarafından yaşam alanlarından uzaklaştırıldı. Yangın, itfaiye ekipleri ve köylülerin de yardımıyla yoğun çalışmalar sonunda kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken itfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışmaları başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Orman Yangını, 3. Sayfa, Adıyaman, İtfaiye, Kahta, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kahta'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kargo minibüsü çocuğu altına aldı, o anlar kamerada Kargo minibüsü çocuğu altına aldı, o anlar kamerada
Teyzesini öldürmeden önce yapay zekaya sormuş Teyzesini öldürmeden önce yapay zekaya sormuş
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Irak, Türkiye’ye günlük 1 milyon varil petrol verecek Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Irak, Türkiye'ye günlük 1 milyon varil petrol verecek
İstanbul’da 4 belediye başkanı daha AK Parti yolunda İstanbul'da 4 belediye başkanı daha AK Parti yolunda
Eskişehir’de elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı Eskişehir'de elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı
Yalova’da emlakçıda dehşet: İş yeri sahibini silahla öldürdü ardından intihar etti Yalova'da emlakçıda dehşet: İş yeri sahibini silahla öldürdü ardından intihar etti

16:35
Tarihi anlaşma dünya basınında: Türkiye Kerkük’e geri döndü
Tarihi anlaşma dünya basınında: Türkiye Kerkük'e geri döndü
16:26
8 yaşındaki çocuğu ölüme itti Kahreden anlar kamerada
8 yaşındaki çocuğu ölüme itti! Kahreden anlar kamerada
16:13
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
16:03
Direksiyon sınavında usta öğreticiyi taciz eden okul müdürü tutuklandı
Direksiyon sınavında usta öğreticiyi taciz eden okul müdürü tutuklandı
15:48
Özgür Özel’in abdest görüntüsü büyük tartışma yarattı
Özgür Özel'in abdest görüntüsü büyük tartışma yarattı
15:31
3 ilde orman yangınları büyüyor Antalya-Kumluca yolu da kapatıldı
3 ilde orman yangınları büyüyor! Antalya-Kumluca yolu da kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 17:05:04. #7.13#
SON DAKİKA: Kahta'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.