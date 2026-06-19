Kahta\'da Otomobil Yangını

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir otomobil seyir halinde olduğu esnada alev alarak yandı.

Edinilen bilgilere göre, 02 AFM 205 plakalı otomobil, Kahta ilçesi Kubilay Ortaokulu civarında seyir halindeyken alev aldı. Otomobilin motor kısmında belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangını fark eden sürücü aracı durdurarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda araçta hasar meydana geldi. - ADIYAMAN