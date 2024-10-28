Kahvehanede Bıçaklı Kavga

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Sakarya'nın Erenler ilçesinde kahvehanede çıkan kavgada baba ve oğul, darp ettikleri kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Hacıoğlu Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede meydana gelen olayda, Ö.F.Ş. (21) ile 25 yaşındaki Ö.Ç. kahvehanede tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.Ç.'nin babası E.Ç. (45) ile kardeşi E.Ç.(17) olay yerine gelerek Ö.F.Ş.'yi darp etti. Yaşanan olay üzerine Ö.F.Ş. yanında bulunan bıçakla Ö.Ç. ve babası E.Ç.'yi bıçaklayarak yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Şüpheli ise hastanedeki tedavisi sonrasında gözaltına alındı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA