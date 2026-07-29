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Kaldığı karavanda ölü olarak bulundu

Kaldığı karavanda ölü olarak bulundu
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Antalya’da yaşlı adam ikamet olarak kullandığı karavanda ölü olarak bulundu.

Antalya'da yaşlı adam ikamet olarak kullandığı karavanda ölü olarak bulundu. Olay bir yakınının haber alamaması üzerine karavana gelmesiyle ortaya çıktı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Düden Mahallesi PTT Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesinden yarı yaşaylan ve cadde üzerinde boş bir arazide karavan içerisinde hayatını devam ettiren Yüksel Keskin'e (65) ulaşamayan bir yakını durumunu merak ederek ikamet olarak kullandığı karavana geldi. Kapıyı çalmasına rağmen yanıt alamayan yakını karavan içerisinden gelen ağır koku nedeniyle kapıyı açtığında Yüksel'in cansız bedeni ile karşılaştı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan kontrollerde Keskin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Belediye tabibinin Yüksel'in ölümünü şüpheli bulması üzerine Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekibi inceleme yaptı. En son pazartesi günü görüldüğü öğrenilen Yüksel Keskin'in cansız beledini ekiplerin incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, Olaylar, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaldığı karavanda ölü olarak bulundu - Son Dakika

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