Kaldırıma çarpan Tofaş'ın tekeri koptu, takla atarak ters yöne uçtu - Son Dakika
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Kaldırıma çarpan Tofaş'ın tekeri koptu, takla atarak ters yöne uçtu

Elazığ'da meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil kaldırıma çarptıktan sonra tekeri koptu ve karşı şeride uçtu. Araç takla atarak ters döndü ancak içinde bulunan 4 kişi yara almadan kurtuldu. Kazada sadece maddi hasar meydana gelirken, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

16.06.2024 23:09
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Kaldırıma çarpan Tofaş'ın tekeri koptu, takla atarak ters yöne uçtu

ELAZIĞ - Elazığ'da kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çarptıktan sonra tekeri koptu, ardından karşı şeride uçtu. Takla atarak ters dönen araçta bulunan 4 kişi yara almadan kurtuldu.

Kaza, Feyzi Çakmak Mahallesi Çortunlu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.D. yönetimindeki tofaş marka 23 DR 430 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle sağ arka tekeri kopan otomobil, ters yöne uçtu. Takla atarak durabilen araçta bulunan 4 kişi yara almadan kurtuldu. Kaza sonucu maddi hasar meydana gelirken, ihbar üzerine bölgeye tedbir amaçlı sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralananlar olay yerindeki ilk müdahalesi yapılırken, ters dönen araç itfaiye ekipleri ve çekici yardımıyla düzeltildi.

Polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kaldırıma çarpan Tofaş'ın tekeri koptu, takla atarak ters yöne uçtu - Son Dakika

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