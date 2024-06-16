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Kaldırıma çarpan Tofaş'ın tekeri koptu, takla atarak ters yöne uçtu

ELAZIĞ - Elazığ'da kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çarptıktan sonra tekeri koptu, ardından karşı şeride uçtu. Takla atarak ters dönen araçta bulunan 4 kişi yara almadan kurtuldu.

Kaza, Feyzi Çakmak Mahallesi Çortunlu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.D. yönetimindeki tofaş marka 23 DR 430 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle sağ arka tekeri kopan otomobil, ters yöne uçtu. Takla atarak durabilen araçta bulunan 4 kişi yara almadan kurtuldu. Kaza sonucu maddi hasar meydana gelirken, ihbar üzerine bölgeye tedbir amaçlı sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralananlar olay yerindeki ilk müdahalesi yapılırken, ters dönen araç itfaiye ekipleri ve çekici yardımıyla düzeltildi.

Polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.