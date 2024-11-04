Kalecik\'te Kaza: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

3.Sayfa

Ankara'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişi, Kırıkkale'nin Delice ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Ankara- Çankırı karayolu Kırıkkale Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.E. idaresindeki 18 AAT 810 plakalı Honda marka araç, kavşaktan yapmakta olan Fatih Demirtaş yönetimindeki 06 DM 9170 plakalı Toyota marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar kullanılamaz hale geldi. Meydana gelen trafik kazasında aynı aileden sürücü Fatih Demirtaş ile eşi Ayşe, oğlu Duhan Emir Demirtaş ve kayınvalidesi Leyla Atak hayatını kaybetti. Ağır yaralı Emir Demirtaş'ın ise Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

Kaza alanında yapılan tahkikatın ardından cenazeler, Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Arbişli köyünde, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - KIRIKKALE