Kalehöyük\'te şiddetli rüzgar bayrağı yırttı

Kalehöyük'de şiddetli rüzgar bayrağı yırttı
KIRŞEHİR - Sarı kodla uyarılan Kırşehir'de şiddetli rüzgar Kalehöyük'teki Türk bayrağını yırttı.
Şehirde etkisini şiddetli şekilde gösteren lodos nedeniyle efsanelere konu olan Kalehöyük'teki Türk bayrağı yırtıldı. Kırşehir'de şehrin simgelerinden birisi olan Kalehöyük'teki bayrak geçtiğimiz yıllarda da yırtıldıktan sonra yenilenmişti. Vali İrfan Kurucu döneminde, şehrin simgelerinden birisi olan Kalehöyük üzerinde yapılan çevre düzenlemesi çalışması sonrasında Türk bayrağı asılmış ve o günden sonra da şehrin önemli simgelerinden biri haline gelmişti.
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