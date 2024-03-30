5 ilde gerçekleştirilen KALKAN-18 operasyonlarında 559 düzensiz göçmen yakalandı
ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik Jandarma tarafından gerçekleştirilen "KALKAN-18" operasyonlarında; 20 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 559 düzensiz göçmenin
yakalandığını açıkladı.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "5 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik Jandarma tarafından 4 gün devam eden 'KALKAN-18' operasyonlarında; 20 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve
559 düzensiz göçmen yakalandı. Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin her bölgesinde düzensiz göçle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.
Paylaşımında, operasyonun Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı, İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca Van, İzmir, Iğdır, Şırnak ve Muğla'da 4 gün devam ettiğini belirten Yerlikaya, şu bilgileri de paylaştı:
"Yakalanan göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin 13'ü tutuklandı, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri sürüyor. Operasyonlar sonucu 13 adet araç,
2 adet sahte pasaport, çok sayıda uyuşturucu hap ve kaçak ilaçlara el konuldu. Yakalanan düzensiz göçmenler, ülkelerine geri gönderilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildi."
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